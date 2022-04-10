Запад может "положить" российскую оборонку на лопатки, – эксперт
Предоставление военной помощи для Украины постоянно увеличивается, мы видим, что в публичной плоскости все больше об этом говорят наши партнеры. Санкции действуют, конечно, но было бы хорошо увидеть и полное эмбарго – тогда бы мы увидели поистине сокрушительный эффект.
Об этом рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире 24 канала. Он также отметил, что разрушение России можем наблюдать и сейчас.
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Запад может разрушить Россию во всех сферах: начиная от экономического сектора, заканчивая оборонным комплексом. Очевидно, что у России большие проблемы и до введения эмбарго, отмечает Мусиенко.
К примеру, уже сегодня можно констатировать, что большинство предприятий "российской оборонки" не смогут изготавливать новые или модернизированные образцы вооружения,
– уверяет эксперт.
Александр Мусиенко объясняет – все потому, что Запад закрыл доступ России к своим технологиям, а это положит их обороноспособность "на лопатки".
Именно так нужно делать и с другими отраслями экономики России, пока она продолжает агрессивную войну против Украины,
– резюмирует руководитель Центра военно-правовых исследований.
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