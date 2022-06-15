Тактика истощения
Когда сначала прорывается тактическая глубина обороны в нескольких местах, далее вводятся силы развития прорыва, которые глубокими ударами, которые охватывают/рассекают, изолируют район проведения операции, уничтожают систему обеспечения/управления и окружают/уничтожают значительные группировки.
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Снабжение тяжелого западного оружия в надлежащих количествах позволит ВСУ выбить россиян из Донбасса / Фото "Новинарні"
Станет ли Донбасс разменной монетой, зависит от Запада
И без достаточного количества тяжелого вооружения от стран Запада Украину окончательно вытеснят с Донбасса, а также обескровят в процессе. Не так быстро, но вытеснят.
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Поэтому нерешительность Запада на тему поставки Украине тяжелого вооружения (прежде всего ракетно-артиллерийского) – это, по сути, будет индульгенция на медленный захват Московией Донбасса.
Достойно внимания – за сколько времени оккупанты теоретически смогут продвинуться на Донбассе: смотрите видео