Тактика виснаження

Коли перше проривається тактична глибина оборони в декількох місцях, далі вводяться сили розвитку прориву, які глибокими ударами, які охоплюють/розтинають, ізолюють район проведення операції, знищують систему забезпечення/управління й оточують/знищують значні угруповання.

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Проте нездатність Збройних сил Московії до глибоких наступальних операцій зразка Другої світової війни не означає нездатність вести фронтальний наступ, що повзе, виснажуючи наші сили в процесі за рахунок переваги в ракетних військах та артилерії плюс авіації. Оце останнє якраз і має місце.



Постачання важкої західної зброї в належних кількостях дозволить ЗСУ вибити росіян з Донбасу / Фото "Новинарні"

Чи стане Донбас розмінною монетою, залежить від Заходу

І без достатньої кількості важкого озброєння від країн Заходу Україну остаточно витіснять із Донбасу, а також знекровлять у процесі. Не так швидко, але витіснять.

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Тому нерішучість Заходу на тему постачання Україні важкого озброєння (передусім ракетно-артилерійського) – це по суті буде індульгенція на повільне захоплення Московією Донбасу.

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