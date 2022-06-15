Тактика виснаження
Коли перше проривається тактична глибина оборони в декількох місцях, далі вводяться сили розвитку прориву, які глибокими ударами, які охоплюють/розтинають, ізолюють район проведення операції, знищують систему забезпечення/управління й оточують/знищують значні угруповання.
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Постачання важкої західної зброї в належних кількостях дозволить ЗСУ вибити росіян з Донбасу / Фото "Новинарні"
Чи стане Донбас розмінною монетою, залежить від Заходу
І без достатньої кількості важкого озброєння від країн Заходу Україну остаточно витіснять із Донбасу, а також знекровлять у процесі. Не так швидко, але витіснять.
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Тому нерішучість Заходу на тему постачання Україні важкого озброєння (передусім ракетно-артилерійського) – це по суті буде індульгенція на повільне захоплення Московією Донбасу.
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