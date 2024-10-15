Такое мнение в эфире 24 Канала высказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. Если в первом случае Украина достаточно успешна, то во втором – есть определенные трудности.

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Почему системы РЭБ в Украине не так быстро развиваются

В Украине стремительно развиваются возможности и потенциал беспилотных летательных аппаратов. Запад может серьезно усилить наши способности, считает Андрей Отченаш.

В то же время системы РЭБ значительно медленнее прогрессируют из-за определенных финансовых ограничений и новости такого типа войск.

Поэтому ключевое, что сегодня могут сделать наши партнеры и союзники – поставить детали для построения БПЛА различных частот, а также некоторые системы радиоэлектронной борьбы.

Это будет именно то, что важно для боевиков бригады "Рубеж", так и в целом для Сил обороны. Из-за того, что Россия одна из самых развитых в плане систем РЭБ. Но и войска НАТО развивались в этом направлении,

– сказал командир экипажа.