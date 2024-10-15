Таку думку в етері 24 Каналу висловив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш. Якщо в першому випадку Україна досить успішна, то в іншому – є певні труднощі.

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Чому системи РЕБ в Україні не так швидко розвиваються

В Україні стрімко розвивати можливості та потенціал безпілотних літальних апаратів. Захід може серйозно підсилити наші спроможності, вважає Андрій Отченаш.

Водночас системи РЕБ значно повільніше прогресують через певні фінансові обмеження та новизну такого типу військ.

Тому ключове, що сьогодні можуть зробити наші партнери та союзники – поставити деталі для побудови БпЛА різних частот, а також деякі системи радіоелектронної боротьби.

Це буде найважливіше як для бійців бригади "Рубіж", так і в цілому для Сил оборони. Через те, що Росія одна з найрозвинутіших у плані систем РЕБ. Але й війська НАТО розвивалися на цьому напрямку,

– сказав командир екіпажу.