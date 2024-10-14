Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
Читайте також Українські "дрони-вампіри" вночі атакують і підривають російські танки, – Forbes
Україна та Франція посилюють співпрацю
Зазначається, що у Франції Умєров провів зустріч із європейськими лідерами, зокрема із французьким президентом Еммануелем Макроном та ознайомився з підготовкою української бригади.
Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням. Це приклад, який мають перейняти й інші партнери. Під час зустрічі з президентом Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА,
– пояснив міністр.
Він також додав, українські захисники отримають більше зброї, адже Британія готова поставити артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять можливості ЗСУ на фронті.
"Ще одне важливе питання – заморожені російські активи будуть використані для фінансування наших оборонних потреб", – резюмував Умєров.
- До слова, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти кілька мільйонів дронів на рік.
- Українська компанія розробила баражуючий боєприпас Stick M12, який може долати 70 кілометрів та перебувати в повітрі понад годину.