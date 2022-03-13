Запад не должен исключать возможность ликвидации Путина, – экс-командующий британской армии

Полковник Ричард Кэмп рассказал, что Запад не должен исключать возможность ликвидации Путина. В частности, экс-командующий британской армии вспомнил, как это сделали с Усамой бин Ладеном.

Соответствующую информацию рассказал Ричард Кэмп на 18-й день войны, которую Россия начала против Украины. В частности, экс-командующий объяснил, что жизнь Путина не имеет большей ценности, чем жизнь тех, кого он убил и может убить в Украине и других странах мира.

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Запад не должен исключать вариант ликвидации Путина

Ричард Кэмп рассказал, что Путин является "постоянной и смертельной угрозой" и его убийство могло бы быть "неприятным" для некоторых, однако это поможет спасти тысячи жизней.

НАТО и западные союзники не должны исключать возможность убийства президента России Владимира Путина,

– сказал экс-начальник британской армии.

В частности, объяснил, что НАТО должен рассмотреть все варианты отстранения Путина от власти. Также добавил, что российскому президенту нужно было бы, по крайней мере, предъявить обвинения в военных преступлениях.

"Лучше всего было бы увидеть Путина свергнутым, арестованным и судимым либо в России, либо в Международном суде", – сообщил полковник.

Однако добавил, что это вряд ли когда-нибудь произойдет. Но объяснил, что он является "верховным главнокомандующим" российских войск, который отдал приказ начать захватническую войну и является законной мишенью.

"Усама бин Ладен, глава самопровозглашенного "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и иранский командующий Касем Сулеймани – все они представляли прямую угрозу Западу. Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин является постоянной и смертельной угрозой, которая останется, пока он находится у власти", – подытожил Ричард Кэмп.

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