Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что Запад живет иллюзиями относительно России. В то же время в России усиливается противостояние Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Если глава Кремля не продемонстрирует силу, то власть в стране может захватить Кадыров.

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Во что верит Запад

Запад боится развала России, потому что испытывает страх перед неизвестным. Такая же ситуация была в последние месяцы существования Советского Союза.

Мы прекрасно помним выступление Джорджа Буша-старшего в Верховной Раде, где он рассказывал о необходимости сохранения Украины в составе Советского Союза,

– подчеркнул политолог.

Сейчас страны Запада также не хотят развала России. Причем это взгляды не только отдельных представителей политических элит, а многих известных лиц.

Недавно американский актер и музыкант Джаред Лето заявил на концерте в Белграде, что он вернется в Москву и Санкт-Петербург, когда все это завершится. На Западе многие просто не осознают природы путинского режима,

– подчеркнул он.

В то же время Запад почему-то верит в перезагрузку отношений с Россией в будущем. Мол, отменят санкции, например, в отношении технологий, в Кремле якобы сменится власть, начнется новая "перестройка".

"В этом большая проблема, потому что Путин этим играет. Он знает, что есть такие ожидания, поэтому и он издевается, посылая КАБы на Запорожье. Сейчас российские управляемые авиабомбы уже летят на расстояние более 100 километров", – отметил Игорь Чаленко.

Должны изменить свою позицию

Однако и Украина также наносит болезненные удары врагу. В частности, по "неизвестным причинам" упал российский Су-34. Однако по информации российских телеграмм-каналов, его, вероятно, сбил истребитель F-16.

Если действительно сбил F-16, это хорошо. Однако этих истребителей у Украины должно быть не несколько десятков до конца 2024 года, а 128 единиц. Это минимально необходимое количество для защиты украинского неба. И так по каждому пункту вооружения,

– отметил политолог.

Запад должен изменить свою позицию и дать Украине действительно победить. Потому что стратегическое поражение России – это, уверен Чаленко, победа всего цивилизованного мира.

К слову, политолог Максим Несвитайлов считает, что нерешительность Джозефа Байдена относительно не предоставления Украине разрешения бить вглубь России связана с президентскими выборами в США. Он реагирует, вероятно, на отношение избирателей к этому вопросу. Однако после выборов, это решение может быть принято.