На запад от Днепра: Канада переместила своих военных в Украине

Канада перевела своих военных на правый берег Днепра. Инструкторы находятся в Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER.

Соответствующее заявление о перемещении канадских военных сделал командующий UNIFIER в Украине Люк-Фредерик Гилберт.

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Канада переместила своих военных в Украине

60 военнослужащих вывели из пяти локаций: Одессы, Старого, Николаева, Десны и Борисполя – и отправили на другие базы,

– говорится в материале.

Канадские военные переместились на запад от реки Днепр. Гилберт уточнил, что передислоцированные инструкторы продолжат тренировать украинских бойцов, однако на новых локациях.

Министр обороны Канады Анита Ананд, которая на днях была в Украине, объяснила, что передислокацию проводят для безопасности канадских военных. Угрозы появляются на фоне возможного полномасштабного вторжения России.

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Владимир Зеленский ранее сообщил, что Канада решила предоставить Украине финансовую помощь. По словам президента, речь идет о 120 миллионах долларов.

Миссия UNIFIER в Украине, в рамках которой канадские военные передают опыт бойцам Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, должна была закончиться в марте 2022 года. Однако ее решили продлить еще на 3 года. Более того, Канада дополнительно направит в Украину еще 60 своих военных.

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