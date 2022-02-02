Відповідну заяву про переміщення канадських військових зробив командувача UNIFIER в Україні Люк-Фредерік Гілберт.
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Канада перемістила своїх військових в Україні
60 військовослужбовців вивели з п'яти локацій: Одеси, Старого, Миколаєва, Десни та Борисполя – та відправили до інших баз,
– йдеться у матеріалі.
Канадські військові перемістилися на захід від річки Дніпро. Гілберт уточнив, що передислоковані інструктори продовжать тренувати українських бійців, однак у нових локаціях.
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд, яка днями була в Україні, пояснила, що передислокацію проводять для безпеки канадських військових. Загрози виникають на тлі можливого повномасштабного вторгнення Росії.
Допомога Канади на тлі загрози агресії Москви: коротко
- Володимир Зеленський раніше повідомив, що Канада вирішила надати Україні фінансову допомогу. За словами президента, мовиться про 120 мільйонів доларів.
- Місія UNIFIER в Україні, у межах якої канадські військові передають досвід бійцям Збройних сил України та Національної гвардії, мала б закінчитися у березні 2022 року. Однак її вирішили продовжити ще на 3 роки. Ба більше – Канада додатково скерує в Україну ще 60 своїх військових.
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