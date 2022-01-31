За час роботи місії в Україні вже підготували близько 30 тисяч військових ЗСУ та понад 2 тисячі бійців Національної гвардії. Про це 31 січня у Києві заявила міністерка національної оборони Канади Аніта Анан під час зустрічі з очільником МВС Денисом Монастирським.

Найближчим часом до України направлять близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії. Є можливість збільшити цю кількість контингенту до 400 осіб,

– сказала вона.

У свою чергу, Денис Монастирський подякував партнерам з Канади. ВІн розповів про побудувати так званий інтелектуальний кордон між Україною, Росією та Білоруссю. Його протяжність має скласти понад 2 тисячі кілометрів. Також говорили про безпекову ситуацію.

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