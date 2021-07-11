Единого мнения относительно России нет – Волкер

Когда Россия совершает еще один акт агрессии, страны ЕС стремятся придумать какие-то переговоры с Москвой. Об этом бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины заявил в интервью.

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Волкер считает, что такие действия США и ЕС не являются правильным путем.

Важно сохранять возможности открытого диалога, но этого мало. Параллельно нужно предпринимать какие-то действия, которые будут создавать условия для более эффективных переговоров с Россией,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что пристально следит за тем, что сейчас происходит в Черном море, в частности за недавним инцидентом с британским эсминцем.

"Судно прошло законными территориальными водами недалеко от Крыма, поступило вполне правильно. Это хороший пример, когда Великобритания подчеркивает, что уважает и признает территориальные воды Украины и не признает аннексии Крыма", – сказал Волкер.

По его словам, другие страны Европы должны тоже активнее реагировать на безрассудство России.

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