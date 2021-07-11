Єдиної думки щодо Росії немає, – Волкер

Коли Росія здійснює ще один акт агресії, країни ЄС прагнуть придумати якісь переговори з Москвою. Про це ексспеціальний представник Держдепу США з питань України заявив у інтерв'ю.

Читайте також Путін хоче запобігти перетворенню України на успішну державу, – Волкер

Волкер вважає, що такі дії США та ЄС не є правильним шляхом.

Важливо зберігати можливості відкритого діалогу, але цього мало. Паралельно потрібно робити якісь дії, які створюватимуть умови для ефективніших переговорів із Росією,

– наголосив політик.

Він додав, що пильно стежить за тим, що зараз відбувається у Чорному морі, зокрема за нещодавнім інцидентом з британським есмінцем.

"Судно пройшло законними територіальними водами неподалік Криму, вчинило цілком правильно. Це хороший приклад, коли Велика Британія підкреслює, що поважає і визнає територіальні води України і не визнає анексії Криму", – сказав Волкер.

За його словами, інші країни Європи повинні теж активніше реагувати на нерозсудливість Росії.

Інцидент з "Дефендером" у Чорному морі: коротко