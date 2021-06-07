Запад против России – решающая неделя: интервью Марка Фейгина

С 11 по 16 июня мир ожидают тревожные и решающие дни – саммиты G7, НАТО, США и Евросоюза, а также встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным. И на каждом из этих мероприятий будет подниматься вопрос агрессивного поведения России.

Следующая неделя покажет, кто на Западе действительно близкие друзья Украине, а кто готов мириться с необузданной Россией. Кто в ЕС и США действительно отстаивает постулаты демократии и прав человека, а кто закроет глаза на жестокие репрессии режима Путина и продолжит с ним диалог.

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Сама же Россия даже не пытается снизить градус напряжения, а наоборот только разжигает его. Вслед за арестом Алексея Навального путинский режим набросился с облавами на всех, кто хоть немного сопротивляется воле Кремля.

Так готов ли Запад наконец ответить на нападки Кремля или все же путинские деньги продолжают держать западных политиков в заложниках? Готова ли Россия к диалогу с миром, или же готовится к полной изоляции? И может ли Байден склонить Путина к адекватному поведению? Все эти вопросы журналист и автор проекту "Теории заговора" Алексей Печий обсудил с российским правозащитником Марк Фейгин.

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