Запад и Север будут заливать дожди: прогноз погоды на 7 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В Украину идет потепление. Правда, большинство регионов окажутся в плену непогоды – синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.
Теплее всего будет на Юге Украины – вплоть до +9 градусов днем и до -1...-3 градусов.
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На Западной Украине синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет составлять +3...+5 градусов днем и +2...+4 градуса. На Востоке будет прохладнее, но небо будет ясным. Воздух прогреется до +2...+4 градуса.
Часть северных регионов будут заливать дожди. Местами возможен мокрый снег. Небо будет облачное, столбики термометров покажут +2...+4 градуса. На Юге будет теплее всего – вплоть до +7...+9 градусов. Солнце время от времени будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не будет.
С утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью пойдет мелкий дождь со снегом, который поутру усилится. Днем на время осадки прекратятся, а вечером мелкий дождь со снегом может пойти снова. Температура воздуха будет составлять +2...+4 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +5...+7
Запорожье – +7...+9
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +2...+4
Прогноз погоды на 7 февраля / Фото Укргидрометцентра