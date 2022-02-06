Запад и Север будут заливать дожди: прогноз погоды на 7 февраля

В Украину идет потепление. Правда, большинство регионов окажутся в плену непогоды – синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

Теплее всего будет на Юге Украины – вплоть до +9 градусов днем ​​и до -1...-3 градусов.

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На Западной Украине синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет составлять +3...+5 градусов днем ​​и +2...+4 градуса. На Востоке будет прохладнее, но небо будет ясным. Воздух прогреется до +2...+4 градуса.

Часть северных регионов будут заливать дожди. Местами возможен мокрый снег. Небо будет облачное, столбики термометров покажут +2...+4 градуса. На Юге будет теплее всего – вплоть до +7...+9 градусов. Солнце время от времени будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не будет.

С утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью пойдет мелкий дождь со снегом, который поутру усилится. Днем на время осадки прекратятся, а вечером мелкий дождь со снегом может пойти снова. Температура воздуха будет составлять +2...+4 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +2...+4

Прогноз погоды на 7 февраля / Фото Укргидрометцентра