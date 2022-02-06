Найтепліше буде на Півдні України – аж до +9 градусів вдень і до -1...-3 градусів.
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На Західній Україні синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі. Температура повітря складатиме +3...+5 градусів вдень і +2...+4 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше, але небо буде ясним. Повітря прогріється до +2...+4 градуси.
Частину північних регіонів також заливатимуть дощі. Місцями можливий мокрий сніг. Небо буде у полоні хмар, стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси. На Півдні буде найтепліше – аж до +7...+9 градусів. Сонце час від часу ховатиметься за хмарами, але серйозних опадів не буде.
З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дрібний дощ зі снігом, який вранці посилиться. Удень на деякий час опади припиняться, а ввечері дрібний дощ зі снігом може піти знову. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси.
Прогноз погоди у містах України 7 лютого
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3..+5
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +2...+4
Прогноз погоди на 7 лютого / Фото Укргідрометцентру