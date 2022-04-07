Запад и Север накроют дожди, на Востоке – солнце: прогноз погоды на 8 апреля

Погода в Украине в пятницу, 8 апреля, будет по-весеннему теплой. Средняя дневная температура составит +14...+16 градусов.

Теплее всего будет на Юге. В частности, в Николаеве температура воздуха прогреется до +18.

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Холоднее всего будет Западе и в Центре Украины. Там прогнозируют лишь до +15 градусов. Кроме того, синоптики обещают в ряде областей дожди. В целом солнечно в течение дня будет только на Севере и Востоке.

В Киеве дождливо. Температура воздуха составит +13...+15 градусов.

Прогноз синоптикиа Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что сейчас погода в Украине будет теплой. В то же время Север и Запад посетит холодный атмосферный фронт.

Фронт принесет завтра дожди в западные области, в северную часть Украины. Дождь также ожидается в Крыму, днем в пятницу есть вероятность небольшого дождя в Приазовье,

– подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины 8 апреля

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +16...+18

Одесса – +14...+16

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +13...+15

Донецк – +14...+16

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 8 апреля / Укргидрометцентр