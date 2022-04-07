Запад и Север накроют дожди, на Востоке – солнце: прогноз погоды на 8 апреля
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в пятницу, 8 апреля, будет по-весеннему теплой. Средняя дневная температура составит +14...+16 градусов.
Теплее всего будет на Юге. В частности, в Николаеве температура воздуха прогреется до +18.
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Холоднее всего будет Западе и в Центре Украины. Там прогнозируют лишь до +15 градусов. Кроме того, синоптики обещают в ряде областей дожди. В целом солнечно в течение дня будет только на Севере и Востоке.
В Киеве дождливо. Температура воздуха составит +13...+15 градусов.
Прогноз синоптикиа Диденко
Синоптик Наталья Диденко заявила, что сейчас погода в Украине будет теплой. В то же время Север и Запад посетит холодный атмосферный фронт.
Фронт принесет завтра дожди в западные области, в северную часть Украины. Дождь также ожидается в Крыму, днем в пятницу есть вероятность небольшого дождя в Приазовье,
– подчеркнула Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины 8 апреля
Ужгород – +14...+16
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +16...+18
Одесса – +14...+16
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +13...+15
Донецк – +14...+16
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 8 апреля / Укргидрометцентр