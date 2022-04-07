Найтепліше буде на Півдні. Зокрема, у Миколаєві температура повітря прогріється до +18.
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Найпрохолодніше буде Заході та у Центрі України. Там прогнозують лише до + 15 градусів. Окрім того, синоптики обіцяють у низці областей дощі. Загалом сонячно упродовж дня буде лише на Півночі та Сході.
У Києві дощитиме. Температура повітря становитиме +13...+15 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що наразі погода в Україні буде теплою. Водночас на Північ та Захід завітає холодний атмосферний фронт.
Фронт принесе завтра дощі в західні області, у північну частину України. Дощ також очікується у Криму, вдень у п'ятницю є ймовірність невеликого дощу в Приазов'ї,
– наголосила Діденко.
Прогноз погоди у містах України 8 квітня
Ужгород – +14...+16
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +13...+15
Рівне – ++13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +16...+18
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +14...+16
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 8 квітня / Укргідрметцентр