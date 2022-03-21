Запад сначала недооценил храбрость украинцев, а теперь – жестокость россиян, – Ермак

Андрей Ермак заявил, что Запад сначала недооценил храбрость украинцев, для которых потеря свободы – хуже смерти. Теперь он недооценивает жестокость России.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил в колонке Washington Post. Он прокомментировал действия Запада, в частности, незакрытие неба над Украиной.

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Запад недооценил Украину и недооценивает Россию

Я написал, что Запад недооценил храбрость Украины и украинцев, для которых потерять свободу – это хуже смерти. А теперь Запад недооценивает жестокость России,

– заявил Ермак.

Он напомнил, что Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе и во многих парламентах мира, призвал увеличить военную помощь и закрыть небо над Украиной. "Сделать то, что США и союзники делали в Ираке в 1991 году, в Боснии в 1993 по 1995 год и в Ливии в 2011 году с целью прекратить кровопролитие", – уточнил глава ОП.

Ибо только создание запретной для полетов зоны для защиты гуманитарных коридоров остановит бойню, развязанную Россией.

Ермак считает, что если Запад не хочет закрывать небо, Украина просит предоставить надлежащее оружие, чтобы была возможность сделать это самостоятельно.

Есть страны, которые готовы и дальше сотрудничать с агрессором

США, Польша и многие другие свободные страны – на стороне Украины.

Впрочем, некоторые государства в Европе, похоже, готовы согласиться на частично оккупированную российскими захватчиками Украину – во что бы то ни стало, чтобы они могли продолжать покупать российский газ и нефть и вести обычный бизнес с Москвой,

– заметил глава ОП.

В то же время он объяснил, что вести бизнес с Россией означает принять россиян, бомбящих роддома и театры, в которых прячутся мирные жители. "Эти зверства являются частью российской осады города Мариуполь, которая покинула сотни тысяч жителей без еды, чистой воды, электричества и связи. Было убито более 1200 мирных жителей", – продолжил Ермак.

Он подытожил, что украинский народ показал, что может возглавить борьбу за демократию против тирании. Украинцам просто нужно больше поддержки, чтобы "жесточайшая диктатура со времен Второй мировой войны не победила Европу".

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