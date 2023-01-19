Запад Украины накроют дожди с мокрым снегом: когда ждать непогоды
19 января 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Западные области Украины снова накроют дожди со снегом. Впрочем, сильных морозов синоптики пока не прогнозируют.
На Западе пройдет дождь с мокрым снегом
Жителям западных областей еще не стоит далеко прятать свои зонты. Ведь с пятницы, 20 января, будет идти дождь с мокрым снегом.
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Осадки прогнозируют как минимум до конца этой недели. Также синоптики предупреждают о похолодании. Однако сильных морозов еще не будет.
Прохладнее всего во Львовской и Волынской области. Там в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -4 градусов.Обратите внимание! Будьте осторожными, ведь под ногами может образоваться снежная каша.