Запад Украины накроют дожди с мокрым снегом: когда ждать непогоды

Западные области Украины снова накроют дожди со снегом. Впрочем, сильных морозов синоптики пока не прогнозируют.

На Западе пройдет дождь с мокрым снегом

Жителям западных областей еще не стоит далеко прятать свои зонты. Ведь с пятницы, 20 января, будет идти дождь с мокрым снегом.

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Осадки прогнозируют как минимум до конца этой недели. Также синоптики предупреждают о похолодании. Однако сильных морозов еще не будет.

Прохладнее всего во Львовской и Волынской области. Там в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -4 градусов.

Будьтеосторожными, ведь под ногами может образоваться снежная каша.

Прогноз погоди на 22 січня / скриншот з Укргідрометцентру