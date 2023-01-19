На Заході йтиме дощ з мокрим снігом

Мешканцям західних областей ще не варто далеко ховати свої парасолі. Адже з п'ятниці, 20 січня, йтиме дощ з мокрим снігом.

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Опади прогнозують щонайменше до кінця цього тижня. Також синоптики попереджають про похолодання. Однак, сильних морозів ще не буде.

Найпрохолодніше на Львівщині та Волині. Там в ніч проти неділі стовпчик термометра може опуститися до -4 градусів.

Зверніть увагу! Будьте обережними, адже під ногами може утворитися снігова каша.

Прогноз погоди на 22 січня / скриншот з Укргідрометцентру