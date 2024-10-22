Путин – страшный трус

В своей последней книге известный репортер Боб Вудворд выражает убеждение, что ядерная угроза над Украиной все еще нависает. Автор книги сообщает, что президент США Джо Байден якобы сказал советнику по нацбезопасности США Джейку Салливану, что Владимир Путин "не допустит выхода из Украины без того, чтобы не распечатать тактическое ядерное оружие. Так что, мы застряли".

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Очевидно, таким образом американская элита стремится оправдаться за все свои ошибки, которые она совершила (и совершит в будущем) в плане отношений с россиянами и их "непредсказуемым" лидером. Мол, они просто беспокоятся, чтобы не было ядерной атаки от россиян. Они не слабые и не циничные – они "боятся непрогнозируемого лидера ядерной сверхдержавы".

Действительно ли есть там кого бояться для таких государств как США?

Недавно произошел показательный эпизод. Кремлевский вождь отказался ехать в Бразилию на встречу G20. Все сразу сделали выводы об угрозе ареста по ордеру Международного уголовного суда. Но дело здесь явно не в этом, в Монголию же он ездил. Но дело в том, что Монголия рядом, не за океаном. За океан лететь страшно. Вдруг где-то засядет секретный украинский дрон?

Путин просто страшный трус, который боится всего, прячется от болезней в бункерах и за многодневными карантинами, ищет отчаянные методы омоложения (в частности с шаманами), а главное – явно боится смерти.

Какая ядерная война? Вы на него посмотрите?

Настоящая причина страха

Просто всем в мире выгодно делать вид, что они боятся "русской ядерной кнопки", а потому очень сильно боятся победы Украины. Не потому, что в ответ кто-то начнет ядерную войну. Нет, просто решительное поражение россиян покажет, что "король – голый", а, следовательно, запустит процесс делегитимации его власти, за чем последует очередная "революция". Как бывало у них всегда после поражений. Вдруг трухлявое тело империи этой революции не переживет? Будет очень неприятно.

Тем более, что уже готовят кандидатов в переходное правительство, которые должны делать транзит и перезагрузку. Носятся с Навальными и Кара-Мурзой.

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Не надо сейчас, чтобы что-то распадалось! Поэтому будем делать вид, что очень боимся нажатия на "красную кнопку" старой миршавой руки.

Но есть одна проблема. Есть другие государства, которые трактуют нежелание допускать распада российского имперского тела совсем не так, как ожидают на Западе. Они это воспринимают как слабость этого самого Запада, и начинают системно подрывать его позиции по миру. От "ХАМАС" и до КНДР.

За то, что американцы маниакально хотят любой ценой сохранить Россию, уже понемногу платят все – от Ближнего Востока до Корейского полуострова.

Еще одна проблема заключается в том, что никакие бункерные деды и вашингтонские либералы не спасут гнилую империю от распада. Они лишь могут сделать этот распад длиннее, а вонь от этого процесса – сильнее. Собственно, мы это и наблюдаем сейчас.