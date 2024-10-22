Путін – страшенний боягуз

У своїй останній книзі відомий репортер Боб Вудворд висловлює переконання, що ядерна загроза над Україною все ще нависає. Автор книги повідомляє, що президент США Джо Байден буцімто сказав раднику з нацбезпеки США Джейку Саллівану, що Владімір Путін "не допустить виходу з України без того, щоб не розпечатати тактичну ядерну зброю. Отже, ми застрягли".

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Очевидно, у такий спосіб американська еліта прагне виправдатися за всі свої помилки, які вона здійснила (і здійснить у майбутньому) у плані відносин з росіянами і їхнім "непередбачуваним" лідером. Мовляв, вони просто турбуються, щоб не було ядерної атаки від росіян. Вони не слабкі й не цинічні – вони "бояться непрогнозованого лідера ядерної наддержави".

Чи справді є там кого боятися для таких держав як США?

Нещодавно відбувся показовий епізод. Кремлівський вождь відмовився їхати у Бразилію на зустріч G20. Усі одразу зробили висновки про загрози арешту за ордером Міжнародного кримінального суду. Але справа тут явно не у цьому, до Монголії ж він їздив. Та річ у тому, що Монголія поруч, не за океаном. За океан летіти страшно. Раптом десь засяде секретний український дрон?

Путін просто страшенний боягуз, який боїться усього, ховається від хвороб у бункерах та за багатоденними карантинами, шукає відчайдушні методи омолодження (зокрема з шаманами), а головне – явно боїться смерті.

Яка ядерна війна? Ви на нього подивіться?

Справжня причина страху

Просто всім у світі вигідно вдавати, що вони бояться "російської ядерної кнопки", а тому дуже сильно бояться перемоги України. Не тому, що у відповідь хтось почне ядерну війну. Ні, просто рішуча поразка росіян покаже, що "король – голий", а, отже, запустить процес делегітимації його влади, за чим послідує чергова "революція". Як бувало у них завжди після поразок. Раптом трухляве тіло імперії цієї революції не переживе? Буде дуже неприємно.

Тим більше, що уже готують кандидатів до перехідного уряду, які мають робити транзит і перезавантаження. Носяться з Навальними та Кара-Мурзою.

Важливо Чому Україна дбає про полонених, коли Росія вбиває наших

Не треба зараз, щоб щось розпадалося! Тому будемо вдавати, що дуже боїмося натиску на "червону кнопку" старої миршавої руки.

Але є одна проблема. Є інші держави, які трактують небажання допускати розпаду російського імперського тіла зовсім не так, як очікують на Заході. Вони це сприймають як слабкість цього самого Заходу, і починають системно підривати його позиції по світу. Від "ХАМАС" і до КНДР.

За те, що американці маніакально хочуть за будь-яку ціну зберегти Росію, уже потроху платять усі – від Близького Сходу до Корейського півострова.

Ще одна проблема полягає у тому, що ніякі бункерні діди та вашингтонські ліберали не врятують гнилу імперію від розпаду. Вони лише можуть зробити цей розпад довшим, а сморід від цього процесу – сильнішим. Власне, ми це і спостерігаємо зараз.