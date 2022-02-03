Запад и Восток будут накрывать снегопады: прогноз погоды на 4 февраля

Погода в Украине в пятницу, 4 февраля, будет прохладной и пасмурной. На Западе ожидают мокрый снег и "плюсовую" температуру, а на Востоке – большое количество осадков и мороз.

Теплее всего будет на юге Украины. Там столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов.

Важно В Карпатах опасная погода: могут сходить лавины

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в пятницу Западную Украину будут накрывать снегопады. Тогда как на Юге и в Крыму ожидают небольшой дождь. В других регионах будет без существенных осадков.

Ближайшей ночью ожидается -3...-9 градусов, на Востоке и в Крыму – 0...-3 градуса. Днем 4 февраля на Севере и в Центре будет -2...-7 градусов, в южной части, на Востоке и Западе – около 0.

В Киеве 4 февраля ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков.

До весны все ближе, поэтому используйте ближайшее похолодание, чтобы вытрясти пледы, ковры, оценить уют своего дома, выгулять красивые толстые шапки и пуховики "оверсайз". Когда-то же придет время элегантных шелковых платков,

– посоветовала синоптик.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Всю Западную Украину в течение 4 февраля будет засыпать снегом, который сразу же будет таять. Все из-за "плюсовой" температуры. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса днем и -3...-5 градусов ночью. Часть восточных областей также будет страдать от снега. Температура воздуха там составит 0...-2 градуса.

В северных регионах будет несколько прохладнее – -2...-4 градуса. Солнце время от времени будет появляться из-за облаков, но осадков не прогнозируют. На Юге солнце будет в плену облаков, но осадков они не принесут. Столбики покажут -1...+1 градус.

Погода в Киеве будет пасмурной, небо лишь ненадолго избавится от облаков, но вечером они его снова затянут. Без осадков. Возможно замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности, -2...-4 градуса.

Погода в городах Украины 4 февраля

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...-2

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – -1...-3

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -2...-4

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...-3

Днепр – 0...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...-3

Киев – -2...-4



Прогноз погоды на 4 февраля / Фото Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

В пятницу Западную Украину будут накрывать снегопады. Тогда как на Юге и в Крыму ожидают небольшой дождь. В других регионах будет без существенных осадков.

Ближайшей ночью ожидается -3...-9 градусов, на Востоке и в Крыму 0...-3 градуса. Днем 4 февраля на севере и в центре будет -2...-7 градусов, в южной части, на Востоке и Западе – около 0.

В Киеве 4 февраля ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков.

До весны все ближе, поэтому используйте ближайшее похолодание, чтобы вытрясти пледы, ковры, оценить уют своего дома, выгулять красивые толстые шапки и пуховики "оверсайз". Когда-то же придет время элегантных шелковых платков.