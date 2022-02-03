Запад и Восток будут накрывать снегопады: прогноз погоды на 4 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 4 февраля, будет прохладной и пасмурной. На Западе ожидают мокрый снег и "плюсовую" температуру, а на Востоке – большое количество осадков и мороз.
Теплее всего будет на юге Украины. Там столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в пятницу Западную Украину будут накрывать снегопады. Тогда как на Юге и в Крыму ожидают небольшой дождь. В других регионах будет без существенных осадков.
Ближайшей ночью ожидается -3...-9 градусов, на Востоке и в Крыму – 0...-3 градуса. Днем 4 февраля на Севере и в Центре будет -2...-7 градусов, в южной части, на Востоке и Западе – около 0.
В Киеве 4 февраля ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков.
До весны все ближе, поэтому используйте ближайшее похолодание, чтобы вытрясти пледы, ковры, оценить уют своего дома, выгулять красивые толстые шапки и пуховики "оверсайз". Когда-то же придет время элегантных шелковых платков,
– посоветовала синоптик.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Всю Западную Украину в течение 4 февраля будет засыпать снегом, который сразу же будет таять. Все из-за "плюсовой" температуры. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса днем и -3...-5 градусов ночью. Часть восточных областей также будет страдать от снега. Температура воздуха там составит 0...-2 градуса.
В северных регионах будет несколько прохладнее – -2...-4 градуса. Солнце время от времени будет появляться из-за облаков, но осадков не прогнозируют. На Юге солнце будет в плену облаков, но осадков они не принесут. Столбики покажут -1...+1 градус.
Погода в Киеве будет пасмурной, небо лишь ненадолго избавится от облаков, но вечером они его снова затянут. Без осадков. Возможно замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности, -2...-4 градуса.
Погода в городах Украины 4 февраля
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...-2
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – -1...-3
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -2...-4
Сумы – -1...-3
Полтава – -1...-3
Днепр – 0...-2
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...-3
Киев – -2...-4
Прогноз погоды на 4 февраля / Фото Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
В пятницу Западную Украину будут накрывать снегопады. Тогда как на Юге и в Крыму ожидают небольшой дождь. В других регионах будет без существенных осадков.
Ближайшей ночью ожидается -3...-9 градусов, на Востоке и в Крыму 0...-3 градуса. Днем 4 февраля на севере и в центре будет -2...-7 градусов, в южной части, на Востоке и Западе – около 0.
В Киеве 4 февраля ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков.
До весны все ближе, поэтому используйте ближайшее похолодание, чтобы вытрясти пледы, ковры, оценить уют своего дома, выгулять красивые толстые шапки и пуховики "оверсайз". Когда-то же придет время элегантных шелковых платков.