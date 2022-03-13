На Западе говорят, что НАТО не вступает, потому что считает, что Украина победит сама – Гончарук

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что уже не раз слышал позицию, почему НАТО не помогает украинцам в противостоянии с Россией. Мол, в Альянсе верят, что Украина справится сама.

Об этом Гончарук написал в соцсетях. Он отметил, что не раз слышал такой аргумент от западных коллег.

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НАТО, дескать, считает, что Украина справится сама

В последний раз, пишет экс-глава правительства, который сейчас проживает в США, он слышал эту фразу трижды в сутки.

Концентрированный цинизм вку**ливает, но то, что трезвая экспертная оценка совпадает с моей более эмоциональной – радует,

– отметил Гончарук.

Напомним, ранее НАТО неоднократно заявляло, что не будет вмешиваться в войну в Украине. Даже введение бесполетной зоны, считают в Альянсе, приведет к прямому столкновению с Россией, а значит, к третьей мировой войне.

Вместе с тем, 13 марта президент Польши Анджей Дуда отметил, что использование химического оружия России может заставить НАТО пересмотреть свою позицию по невмешательству.

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