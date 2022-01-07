Сейчас на площади в центре собралось около 2 000 граждан. Часть митингующих даже оставалась на улице всю ночь, а в пятницу, 7 января, им на смену вышли другие.
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Граждане выдвинули требования
Люди хотят, чтобы представители власти вышли к ним на переговоры и озвучили четыре требования:
- Изменения политического режима
- Проведение народных выборов акима каждой области и города.
- Возвращение Конституции 1993;
- Не преследовать гражданских активистов
Местные средства массовой информации пишут, что сейчас в городе Жанаозене формируется совет аксакалов.
На западе Казахстана возобновились мирные митинги: смотрите видео
Протесты в Казахстане: коротко
- Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.
- Они заявили, что это была лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.
- Митингующие в Алматы захватили аэропорты. Кроме аэропорта в крупнейшем городе страны митингующие подожгли здания акимата, прокуратуры и бывшей президентской резиденции.
- Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.
- В стране также нет доступа к интернету, в Алматы и Нур-Султане отсутствует мобильная связь.