Наразі на площі у центрі зібралося близько 2 000 громадян. Їхня кількість продовжує збільшуватися. Частина мітингарів навіть залишалася на вулиці всю ніч, а у п'ятницю, 7 січня, їм на зміну вийшли інші.
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Громадяни висунули вимоги
Люди хочуть, щоб представники влади вийшли до них на переговори та озвучили чотири вимоги:
- Зміни політичного режиму
- Проведення народних виборів акіма кожної області та міста.
- Повернення Конституції 1993;
- Не переслідувати громадянських активістів
Місцеві засоби масової інформації пишуть, що наразі у місті Жанаозені формується рада аксакалів.
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Протести у Казахстані: коротко
- Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.
- Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.
- Мітингувальники в Алмати захопили аеропорти. Окрім летовища в найбільшому місті країни мітингарі підпалили будівлі акимату, прокуратури та колишньої президентської резиденції.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.
- У країні також немає доступу до інтернету, в Алмати та Нур-Султані відсутній мобільний зв'язок.