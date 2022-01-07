Наразі на площі у центрі зібралося близько 2 000 громадян. Їхня кількість продовжує збільшуватися. Частина мітингарів навіть залишалася на вулиці всю ніч, а у п'ятницю, 7 січня, їм на зміну вийшли інші.

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Громадяни висунули вимоги

Люди хочуть, щоб представники влади вийшли до них на переговори та озвучили чотири вимоги:

Зміни політичного режиму

Проведення народних виборів акіма кожної області та міста.

Повернення Конституції 1993;

Не переслідувати громадянських активістів

Місцеві засоби масової інформації пишуть, що наразі у місті Жанаозені формується рада аксакалів.

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