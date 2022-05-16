На западе возможны грозы: прогноз погоды на 17 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 17 мая, будет солнечной во всех областях, кроме западных. Там синоптики прогнозируют грозы.
Температура воздуха в западных регионах составит +18…+20 градусов. В Закарпатье традиционно будет теплее – +20...+22 градусов.
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Где ждать грозы
- Во Львове;
- Ивано-Франковск;
- Ужгороде;
- Черновцах.
Жителям этих городов рекомендуем прихватить зонтик при выходе из дома.
На Севере и Востоке температура воздуха будет несколько свежей – +17... +19 градусов. Однако осадки там синоптики не прогнозируют.
В южных областях столбики термометров будут на уровне +20...+22 градуса, а в Одессе – +22...+24 градуса.
В Киеве синоптики обещают +18...+20 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 17 мая синоптическая ситуация в Украине будет благоприятна для всех – ведь не будет ни жары, ни холода. В то же время, по ее прогнозу, дожди возможны не только на Западе, но и в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях и даже на Юге.
В Киеве дождь маловероятен, а ночь будет прохладной. Ветер прогнозируют порывистый.Обратите внимание! Диденко сообщила, что со среды, 18 мая, в Украину придет кратковременное похолодание. Ночью в северных, западных, восточных и центральных областях местами возможны небольшие заморозки на почве. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+17 градусов. Однако уже с четверга в Украине снова будет тепло, а местами – жарко.
Погода в городах Украины 17 мая
Ужгород – +20...+22
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +18...+20
Винница – +19...+21
Одесса – +22...+24
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +19...+21
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +18...+19
Прогноз погоды на 17 мая.