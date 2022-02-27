На пунктах пропуска на западной границе Украины образовались большие очереди. Многие люди хотят попасть в Европу и оказаться в безопасности от российских оккупантов.

Читайте также За 2 суток в Украине мобилизовали почти 100 тысяч граждан, – Залужный

Женщины с детьми в очереди: ситуацию вскоре решат

Руководство таможни сообщило, что сейчас работа Государственной таможенной службы осуществляется на западной границе. Что касается женщин с детьми, которые ждут в очередях десятки часов, то таможенники пообещали, что уже в течение суток ситуация будет решена и стабилизирована.

Ранее сообщалось, что украинские таможенники не дали оккупантам доступа к украинской системе.