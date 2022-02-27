На пунктах пропуску на західному кордоні України утворилися великі черги. Багато людей хочуть потрапити в Європу та опинитися у безпеці від російських окупантів.

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Жінки з дітьми у черзі: ситуацію незабаром вирішать

Керівництво митниці повідомило, що зараз робота Державної митної служби здійснюється на західному кордоні. Що стосується жінок з дітьми, які чекають у чергах десятки годин, то митники пообіцяли, що вже впродовж доби ситуація буде вирішена та стабілізована.

Раніше повідомлялося, що українські митники не дали окупантам доступу до української системи.

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