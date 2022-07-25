Лупаем скалу: почему украинцам рано разводить "зраду" из-за отсутствия ATACMS

Не сильно бы раскисал, что США пока не дают нам оперативно-тактические комплексы ATACMS. Надо работать с доводами.

Пять неопровержимых аргументов

1. Боеприпаса с дальностью 80 – 85 км объективно не хватает, чтобы накрывать все цели противника на временно оккупированных территориях материковой Украины.

Похоже С любовью от ВСУ и США: оккупанты в Крыму скоро могут получить "горячие" приветы

2. Если вы, американцы, опасаетесь, что ответом на возможный удар Украины по военному объекту московии во временно оккупированном Крыму будет ядерная эскалация, как намекает московия, то порой не признаете тем самым, что Крым – это московия, хотя ваши публичные заявления и документы говорят об обратном?

3. Украина до этого четко использовала боеприпасы М31 для реактивных систем залпового огня HIMARS по военным целям. Террором гражданского населения мы не занимаемся.

4. Ракета с дальностью 300 км не представляет никакой угрозы для стратегических ядерных сил московии и основных политических/экономических центров.

Интересно Крах россии уже неизбежен: кто за ним стоит

5. Будущий разгром сил московии в Украине, в том числе с помощью оперативно-тактических комплексов ATACMS, не является экзистенциальной конвенционной угрозой для московии, что оправдывало бы угрозы/применение ядерного оружия.

Поэтому да – то, что США пока не дают ATACMS, не значит, что нужно опускать руки. Лупаем скалу.

К теме – Арестович оценил шансы Украины получить дальнобойные ракеты: смотрите видео