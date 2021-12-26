Многие важные должности в Украине занимают люди, неопытные в политике. Одно из западных СМИ пишет, что ввиду угрозы нового вторжения со стороны России, это не может не вызывать беспокойства.

Об этом пишет Эндрю Крамер – корреспондент московского бюро The New York Times. Он является лауреатом Пулитцеровской премии – одной из самых престижных наград в области журналистики.

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NYT: Украинским властям не до смеха

Материал Крамера вышел с заголовком "Пока надвигается угроза со стороны России, украинским властям не до смеха". Журналист обращает внимание на то, что президент Зеленский окружил себя людьми из "Квартала 95". Якобы многие из его бывших коллег оттуда теперь находятся на ключевых государственных должностях. Говорится, в частности, о советниках, законодателях, администраторах и даже главе СБУ. По его словам, лишь несколько из них имеют опыт дипломатии или ведения войны.

Крамер предостерегает об "ужасных последствиях"

Автор статьи напомнил, что Офис Президента возглавляет бывший юрист и кинопродюсер Андрей Ермак, СБУ – бывший директор "Квартала 95" Иван Баканов, а первым советником главы государства является сценарист и продюсер Сергей Шефир.

Крамер, в частности, вспоминает расследование Bihus.info. Журналисты утверждают, что на госдолжностях находится до 30 человек, которые имеют связь с "Кварталом" или семьей Зеленского.

По мере того, как Украина готовится к (новому – 24 канал) возможному наступлению России, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского будет иметь ужасные последствия,

– говорится в материале.

Более того, по мнению Крамера, неутешительные последствия ждут не только Украину. Якобы "ошибка любителей" может стать поводом для войны, которая способна усилить напряжение между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Крамер приводит тезисы соратников Зеленского

Впрочем, корреспондент приводит примеры противоположных мнений. Например, слова "слуги" Романа Грищука, который ранее вел шоу "Мамахохотала". Политик заявлял, что тезис о неопытности команды президента является стереотипом, который продвигает оппозиция. Грищук подчеркивал, что у власти есть не только комики, а юмор может быть одним из инструментов в дипломатии.

При этом, Крамер ссылается и на слова бывших министров и советников. Они уверяли, что "за закрытыми дверями" Зеленский и его окружение обычно серьезно относятся к встречам. Тимофей Милованов, например, утверждал, что "ветераны комедии" шутят не чаще других чиновников, но делают это качественнее.