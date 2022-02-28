Западную границу за сутки пересекли 110 тысяч человек, из которых 90 тысяч – украинцы

За сутки 110 тысяч граждан пересекли границу на выезд из Украины, из которых почти 90 тысяч – украинцы. Хотя еще до обострения ситуации пассажиропоток был на уровне 50 тысяч человек.

При этом самый большой пассажиропоток происходит на польском участке, за прошедшие сутки – 68 тысяч человек.

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Для скорейшего оформления граждан в ГПСУ максимально упростили процедуру пересечения границы, в первую очередь женщинам и детям.

Почти во всех пунктах пропуска обеспечено оформление пешеходов. На границе с Венгрией дополнительно круглосуточно заработали два пункта пропуска,

– заявили в Госпогранслужбе.

Пограничники назвали фейком информацию об ограничении выезда за пределы Украины иностранцев. Хотя украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет действительно отказывают в пересечении границы из-за военного положения.

"Просим граждан быть самоорганизованными находясь в очереди, это ускорит движение через границу", – добавили в ГНСУ.

К слову, Госпогранслужба обнародовала исключения относительно ограничения для мужчин от 18 до 60 лет выезжать за пределы Украины на период военного положения. Кого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут выпускать из Украины – читайте здесь.

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