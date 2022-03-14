Западные партнеры жалуются, что я на них кричу, но это позволяет им быть решительными – Кулеба
Источник:МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о дипломатии во время военного положения. Министр иностранных дел заявил, что в настоящее время в Украине военная дипломатия.
У нас военная дипломатия
Кулеба заявил, что давление Украины на западных партнеров помогает им принимать правильные решения. Он рассказал о разговоре с одним из своих европейских коллег.
К теме Давление нужно усиливать, пока Россия не прекратит свою агрессию, – Кулеба в разговоре с Трасс
Министр иностранных дел одного европейского государства сказал мне: "Дмитрий, ты за эти 3 недели очень кричал на нас, требовал от нас, стеснял нас. Это было важно, что мы мобилизовались и принимали правильные решения",
– рассказал Кулеба.
Министр добавил, что последние три недели были тяжелыми и не слишком дипломатическими. "Но война… У нас военная дипломатия", – резюмировал Кулеба.
Достойно внимания – "Тем, кто боится быть втянутым в Третью мировую": Кулеба обратился к Западу: смотрите видео