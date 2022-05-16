Западные спецслужбы ошиблись с Украиной
Источник:фейсбук Анатолия Октысюка
Западные разведки признают, что их разведывательные данные и прогнозы оказались недостоверными или поверхностными.
Аналитики просчитались
В США обвинили собственную разведку в том, что американская спецслужба сделала неправильные разведывательные прогнозы по Афганистану и Украине.
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В частности, ЦРУ считало, что Афганистан продержится гораздо дольше, и Талибан не сможет так быстро захватить власть. Получилось наоборот.
СМИ возмущены действиями разведки / Скриншот
А ВСУ, в свою очередь, не смогут долго сопротивляться против российской машины.
Нам давали от 3 дней до нескольких недель и США готовились к сценарию партизанской войны в Украине.
Цена ошибки
Стратегический просчет спецслужбы США не позволил быстро запустить поставки тяжелого оружия в Украину, поскольку американцы сомневались в устойчивости ВСУ и украинского правительства.
В конце концов, после российского вторжения, был уволен руководитель разведки во Франции, который не верил в агрессию России.
Были произведены кадровые чистки руководства военных, внешних разведок в Германии, скандинавских и некоторых центральноевропейских странах.
Как вы думаете, почему они дали в штангу?
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