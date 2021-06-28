Западные партнеры поздравили Украину с 25 годовщиной принятия Конституции – Голос Америки

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Евросоюз и другие западные партнеры поздравили украинцев с 25 годовщиной принятия Конституции. С видеообращением выступил временный поверенный в делах США в Украине Кристина Куинн.

Она заявила, что Конституция стала ключевой вехой в развитии Украины как демократического и независимого государства. В то же время США выступают надежным партнером и поддерживают Украину в противостоянии агрессии России и реализации программы реформ.

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В США будут бороться с иностранной коррупцией

В Белом доме и США объявили борьбу с иностранной коррупцией приоритетом нацбезопасности. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что от этого зависит сила демократии. По словам Кента, борьба с коррупцией – это часть как внутренней, так и внешней политики США.

В Украине начали учения "Си Бриз-2021"

В Украине стартовали военные учения "Си Бриз-2021". Маневры продлятся до 10 июля и будут самыми масштабными за 20 лет. Они охватят северо-западную часть Черного моря, а также Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.

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Штамм "Дельта" может стать доминантным в США

Штамм коронавируса "Дельта" сейчас составляет почти 20% всех новых заражений в США и вскоре может стать доминантным видом вируса в стране. В американском правительстве не ожидают общенациональной волны новых заражений, зато обратили внимание на вероятность локальных вспышек.

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