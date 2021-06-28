Вона заявила, що Конституція стала ключовою віхою у розвитку України як демократичної та незалежної держави. Водночас США виступають надійним партнером та підтримують Україну у протистоянні агресії Росії та в реалізації програми реформ.

До теми Конституції – 25: політики, військові та державні відомства привітали українців зі святом

У США боротимуться з іноземною корупцією

В Білому домі та США оголосили боротьбу з іноземною корупцією пріоритетом нацбезпеки. Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент сказав, що від цього залежить сила демократії. За словами Кента, боротьба з корупцією – це частина як внутрішньої, так і зовнішньої політики США.

В Україні розпочали навчання "Сі Бриз-2021"

В Україні стартували військові навчання "Сі Бриз-2021". Маневри триватимуть до 10 липня та будуть наймасштабнішими за понад 20 років. Вони охоплять північно-західну частину Чорного моря, а також Миколаївську, Херсонську та Одеську області.

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Штам Дельта може стати домінантним у США

Штам коронавірусу Дельта наразі складає майже 20% усіх нових заражень у США й невдовзі може стати домінантним різновидом вірусу в країні. В американському уряді не очікують загальнонаціональної хвилі нових заражень, натомість звернули увагу на ймовірність локальних спалахів.

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