Западу пора прекратить искать оправдания собственному бездействию

Момент истины для Запада и, в первую очередь, Германии. На ваших глазах и за ваши деньги россияне совершают геноцид в сердце европейского континента. Массовые казни, изнасилования, уничтожение целых городов. Множество фото и видеодоказательств, свидетельств очевидцев зафиксировано мировыми СМИ.

ЕС до сих пор финансирует Россию

Мариуполь, Буча, Ирпень, десятки других городов, городков и сел. Между тем с начала войны ЕС купил у России нефти и газа уже на 18 миллиардов евро – это деньги, за которые российские фашисты и ведут эту бесчеловечную войну.

Важно От зверств русских оккупантов ужаснулся весь мир

Годами Запад рассказывал нам о правах человека и верховенстве права, о гуманизме и толерантности. Культивировал память победы над фашистскими диктатурами во время Второй мировой и повторял "никогда снова". И вот Украина стала на защиту этих ценностей в битве с фашистской диктатурой – не словами, а ценой собственной жизни.

Пришло время и Западу припомнить о базовых ценностях нашей цивилизации. Хватит искать оправданий бездействия. Пора назвать вещи своими именами.

Геноцид украинцев должен быть остановлен

Российские власти годами готовили фундамент для геноцида, накачивая россиян ненавистью к украинцам, убеждая, что мы – не люди. Российские граждане радостно поддерживали такие действия властей, добросовестно голосуя за нее на выборах.

Российские силовики перед войной системно готовились к массовым публичным казням украинцев, о чем публично предупреждали западные разведки. Уничтожение украинского государства и геноцид украинцев это и есть реальная цель российской агрессии – о чем они, не скрываясь, говорят в соцсетях и на своих прайм-тайм ТВ-шоу.

Запад стоит перед одним из важнейших выборов в своей истории. Он может решиться на то, чтобы остановить этот геноцид. Европа может немедленно объявить о газовом и нефтяном эмбарго против государства-агрессора.

У стран Запада есть все ресурсы, чтобы начать неограниченные поставки современного оружия в Украину. Тогда российские войска по всей Украине терпят поражение, как это уже произошло под Киевом. А у российских властей под колоссальным экономическим давлением просто не будет ресурсов для дальнейшей агрессии.

Конечно, за это нужно будет заплатить. Но разве несколько процентов ВВП не стоят мира в Европе и сохранения ключевых ценностей, на которых построен западный мир?

Соучастие в геноциде

В противном случае страны Запада станут соучастниками нового европейского геноцида 21 века. Тогда они и дальше будут покупать нефть и газ у России, притворяясь, что от нее невозможно отказаться. И будут дальше бояться поставок наступательных вооружений Украине, "веря" российским выдумкам о призрачных ужасах эскалации из уст страны, прямо сейчас стирающей с лица земли целые города. За это тоже нужно будет заплатить.

Если Россия не потерпит поражение в Украине, то двинется дальше. А Запад будет вынужден объявить моральный дефолт по всем ценностям, которые провозглашал многие десятилетия – таков первый шаг к упадку любой великой цивилизации.

Время на то, чтобы сделать выбор, правильный одновременно и с моральной, и прагматичной стороны, еще есть. Целый ряд наших союзников его уже сделал, став с Украиной бок о бок. А для всех остальных – время быстро уходит. Суд истории вспомнит поступки каждого западного политика в эти дни. И суд этот будет страшным.

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