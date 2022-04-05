ЄС досі фінансує Росію

Маріуполь, Буча, Ірпінь, десятки інших міст, містечок і сіл. Тим часом від початку війни ЄС купив в Росії нафти та газу вже на 18 мільярдів євро – гроші, за які російські фашисти і ведуть цю нелюдську війну.

Важливо Від звірств російських окупантів жахнувся весь світ

Роками Захід розповідав нам про права людини і верховенство права, про гуманізм і толерантність. Плекав пам'ять перемоги над фашистськими диктатурами під час Другої світової і повторював "ніколи знову". І от Україна встала на захист цих цінностей в битві з фашистською диктатурою – не словами, а ціною власного життя. Прийшов час і Заходу пригадати про базові цінності нашої цивілізації.

Досить шукати виправдань бездіяльності

Час назвати речі своїми іменами. Російська влада роками готувала фундамент для геноциду, накачуючи росіян ненавистю до українців, переконуючи, що ми не люди. Російські громадяни радісно підтримували такі дії влади, сумлінно голосуючи за неї на виборах.

Російські силовики перед війною системно готувалися до масових публічних страт українців, про що публічно попереджали західні розвідки. Знищення української держави та геноцид українців це і є реальна ціль російської агресії – про що вони не ховаючись говорять в соцмережах та на своїх праймтайм ТБ-шоу.

Захід постав перед одним з найважливіших виборів в своїй історії. Він може обрати зупинити цей геноцид. Європа може негайно оголосити про газове і нафтове ембарго проти держави-агресора.

Країни Заходу мають всі ресурси, щоб розпочати необмежені постачання сучасної зброї до України. Тоді російські війська по всій Україні зазнають поразки, як це вже відбулося під Києвом. А російська влада під колосальним економічним тиском просто не матиме ресурсів для подальшої агресії. Звичайно, за це потрібно буде заплатити. Але чи кілька відсотків ВВП не варті миру в Європі та збереження ключових цінностей, на яких побудований західний світ?

Співучасть у геноциді

Чи країни Заходу можуть стати співучасниками нового європейського геноциду 21 століття. І далі купляти нафту і газ у Росії, прикидаючись, що від неї неможливо відмовитися. І далі боятися поставок наступальних озброєнь, вірячи російським вигадкам про примарні жахи ескалації з уст країни, що просто зараз стирає з лиця землі цілі міста. За це теж потрібно буде заплатити.

Якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то рушить далі. А Захід буде змушений оголосити моральний дефолт по всім цінностям, які проголошував багато десятиліть – перший крок до занепаду будь-якої великої цивілізації.

Час зробити вибір, що є правильним одночасно з моральної та прагматичної сторін, ще є. Ціла низка наших союзників його вже зробила, ставши з Україною пліч-о-пліч. А для всіх інших час швидко спливає. Суд історії згадає вчинки кожного західного політика в ці дні. І суд цей буде грізним.