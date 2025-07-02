Председатель Черновицкой ОГА возможно шантажирует депутатов мобилизацией: в сети есть аудио

В сети распространили аудио, где, вероятно, председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк злоупотребляет служебным положением. Он находится в комнате с депутатами, указывая, как им нужно голосовать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на черновицкого военного Вальтера Шеффера.

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Разговор Запаранюка с депутатами

Шеффер на своей странице поделился аудио, где председатель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк, в стенах госучреждения устраивает "местечковый переворот".

Вероятно, аудио разговора Руслана Запаранюка с депутатами: публикация Шеффера

На аудио слышно, как между людьми возникает эмоциональный разговор. Запаранюк просит депутатов голосовать "как нужно". Мобилизационный вопрос он использует как один из аргументов.

Это уже не о морали. Это преступление. Это превышение полномочий, злоупотребление властью и саботаж мобилизации. Это плевок в лицо каждому, кто сейчас держит небо,

– подытожил Шеффер.

В свою очередь, Государственное бюро расследований сообщило, что пока уголовное производство по данному факту не открыто и не расследуется.