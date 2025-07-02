Про це пише 24 Канал із посиланням на військового з Чернівців Вальтера Шеффера.

Дивіться також Депутатку Дніпропетровської облради Кізіярову взяли під варту через фіктивну службу в ЗСУ

Розмова Запаранюка з депутатами

Шеффер на своїй сторінці поділився аудіо, де голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк, у стінах держустанови влаштовує "містечковий переворот".

Ймовірно, аудио розмови Руслана Запаранюка з депутатами: публікація Шеффера

На аудіо чутно, як між людьми виникає емоційна розмова. Запаранюк просить депутатів голосувати "як потрібно". Мобілізаційне питання він використовує як один з аргументів.

Це вже не про мораль. Це злочин. Це перевищення повноважень, зловживання владою і саботаж мобілізації. Це плювок в обличчя кожному, хто зараз тримає небо,

– підсумував Шеффер.

Своєю чергою, Державне бюро розслідувань повідомило, що наразі кримінальне провадження за цим фактом не відкрито та не розслідується.