Детальніше про розсідування посадовиці, яка намагалася покращити свій політичний імідж і при цьому отримувала незаконні виплати за "паперову службу" понад 200 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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Суд і застава: яку міру обрали Кізіяровій

Суд відправив Кізіярову під варту терміном на 52 дні з альтернативою застави у 757 тисяч гривень. Прокурор просив вищу суму – 908 тисяч. Також цікаво, те що суд заборонив показувати її обличчя. Адвокати депутатки клопотали про нічний домашній арешт або м'якшу заставу. Сама ж Кізіярова відмовилась від коментарів у залі суду. Однак раніше у соцмережах вона відкидала усі звинувачення.

Разом із депутаткою підозрюють ще двох осіб:

тодішнього заступника командира військової частини – знайомого Кізіярової, який домовлявся про її "службу";

керівника навчального центру, який вніс її до списків військовослужбовців.

Саме вони, за даними слідства, забезпечили "прикриття" фіктивного перебування Кізіярової на службі.

У чому підозрюють депутатку

Маріанна Кізіярова отримала підозру одразу за кількома статтями:

ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб;

шахрайство.

Суму отриманих нею незаконних виплат слідчі оцінили у понад 200 тисяч гривень. Усе це вона, за інформацією ДБР, витрачала на особисті потреби.Їй загрожує до 10 років за ґратами.