Запасов хватит, – Дяченко заверил, что зимой свет в домах будет

Украина законтрактовала достаточное количество угля из ряда стран. Соответствующих запасов должно хватить.

Наше государство будет обеспечено в достаточной мере полезным ископаемым, если оно будет поступать вовремя. Об этом отметил в эфире 24 канала эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

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Дяченко: На посредственную зиму запасов достаточно

По его словам, уголь законтрактирован, в частности, из Африки и США.

Общие объемы такие, что должно хватить, если будет нормально, ритмически поступать (уголь – 24 канал) по озвученному графику,

– подчеркнул Дяченко.

"На посредственную зиму у нас всего достаточно. Если будет минус 20 градусов в течение двух или более недель, тогда могут произойти проблемы. Синоптики пока о погодных аномалиях не говорят", – добавил эксперт по энергетическим вопросам.

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Ситуация с нехваткой угля в Украине: что известно

В Украине могут остановиться теплоэлектростанции из-за нехватки угля.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что проблема с углем решена.

На фоне таких угрожающих и противоречивых сообщений в Украину прибыли еще 2 судна с американским углем. Первое привезло 55 тысяч тонн угля из Колумбии, второе – 76 тысяч тонн из США.

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