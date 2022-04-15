Запасы баллистических ракет в России иссякают, – Вениславский об "угрозе до 9 мая"

Из перехваченных телефонных разговоров российских оккупантов стало известно, что если им не удастся выполнить поставленную задачу в войне до 10 мая, "Путин приказал "все сравнять с землей".

Однако особой опасности эти заявления не несут. Тем более, ресурсов у россиян осталось мало. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.

Внимание Украина показала, что может выводить из строя даже ядерное оружие России, – политолог

По его мнению, заявления о "9 мая" – только пропагандистские нарративы, цель которых запугать граждан Украины.

"Это нам не угрожает, потому что россияне продемонстрировали, что даже при имеющейся военной машине и резервах, которые у них были в начале войны, они не способны достичь даже минимальных своих целей", – отметил Вениславский.

По состоянию на сегодняшний день у них (россиян – 24 канал) исчерпываются запасы баллистических ракет. Осталось 10 – 20% от первоначального резерва,

– добавил он.

Массовых разрушений не будет

Поэтому переживать, что этими ракетами нанесут массовые разрушения точно не стоит. Нардеп объяснил, что в Мариуполе, Волновахе, Харькове оккупанты применяли реактивные системы залпового огня. Это те средства поражения, которые могут действовать на расстоянии от 20 до 70 км.

"У россиян таких возможностей у 90% территории Украины нет, а где они есть Вооруженные Силы знают, как действовать", – заверил Вениславский.