Из-за войны, которую развязала Россия против Украины, европейский континент имеет ограниченный запас дизельного топлива. Западные издания сообщают, что топлива хватит примерно на 40 дней.

20% всего топлива страны Европы брали из российского импорта. Однако сейчас компании массово отказываются сотрудничать с оккупантами и финансировать убийства украинцев.

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Из-за ограничения поставок Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива.

По данным Международного энергетического агентства, к концу января в европейских странах сохранялось 247,4 миллиона баррелей средних дистиллятов. Этого достаточно на 40 дней – даже если регион не изготовил или не закупил дополнительное топливо.

Скорость сокращения запасов будет зависеть от успеха стран в замене поставок, поступающих сейчас из России. Странам ЕС важно как можно быстрее найти альтернативу российскому топливу.

Ситуация в странах разная – если в Финляндии и Дании достаточно частных и государственных запасов на 6 месяцев, то Великобритания, Германия и Норвегия продержатся на резервах чуть более 30 дней. В среднем страны Европы имеют запасы на 40 дней.

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