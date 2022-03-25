20% усього палива країни Європи брали з російського імпорту. Проте зараз компанії масово відмовляються співпрацювати з окупантами та фінансувати вбивства українців.

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Через обмеження поставок Європа може стикнутися з нестачею дизельного пального.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, на кінець січня в європейських країнах зберігалося 247,4 мільйона барелів середніх дистилятів. Цього достатньо на 40 днів – навіть якщо регіон не виготовив чи не закупив додаткового палива.

Швидкість скорочення запасів залежатиме від успіху країн в заміні поставок, які зараз надходять з Росії. Країнам ЄС важливо якнайшвидше знайти альтернативу російському паливу.

Ситуація у країнах різна – якщо у Фінляндії та Данії є достатньо приватних та державних запасів на 6 місяців, то Велика Британія, Німеччина та Норвегія протримаються на резервах трохи більше ніж 30 днів. У середньому країни Європи мають запасів на 40 днів.

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