Запасы газа в подземных хранилищах почти вдвое меньше, чем в 2020 году
Источник:"Нафтогаз"
Запасы газа в подземных хранилищах в Украине снизились на 41,4%. Если говорить конкретными цифрами, то это – на 9,97 миллиарда кубических метров.
Такие данные привел Оператор газотранспортной системы Украины. Они свидетельствуют о значительном сокращении запасов газа в хранилищах.
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Так, по состоянию на 27 декабря 2021 года запасы газа в подземных хранилищах снизились до 14,079 миллиарда по сравнению с данными на аналогичную дату 2020 года. Тогда этот показатель был на уровне 24,047 миллиарда.
Только в период с 20 по 27 декабря запасы природного газа в подземных хранилищах снизились на 4,8%, или на 709,3 миллиона кубометров.
При этом запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в период с 20 по 28 декабря увеличились на 3,6%. Сейчас они превышают 480 тысяч тонн.Обратите внимание! Согласно прогнозу Минэкономики, газ для населения подорожает на 20% в следующем году, а среднегодовая цена на импортируемый природный газ прогнозируемо составит 347,5 долларов.
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