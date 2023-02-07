У России значительные проблемы как с ракетами, так и с авиацией: в ГУР оценили возможность успеха врага

В России осталось гораздо меньше ракет, чем она притворяется. Кроме этого, у врага есть проблемы с авиацией.

Украинская разведка рассказала, что внимательно следит за запасами и промахами России. А также по ее ядерной составляющей.

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Разведка оценила запасы врага

Трудно вспомнить, когда Россия в последний раз применяла ракету "Оникс". Раньше это были массированные применения по Одесской области, но "Оникс" – это противокорабельная ракета. Поэтому ее эффективность была низкой.

29 декабря прошлого года в России заговорили о передаче ВКС партии Су-57. Но анализ ГУР свидетельствует, что данная информация не соответствует действительности. В России многие годы переносили сроки ввода этих самолетов в эксплуатацию, и сейчас они испытывают значительные проблемы с авионикой, радиолокационными станциями, двигателем, системой управления самолета, да и с запчастями.

У оккупантов есть проблем и с самолетами-носителями МиГ-31. Показателен инцидент, который произошел в Беларуси – у одного из них загорелся двигатель.

Есть проблемы и с арсеналом, в том числе с беспилотниками. В настоящее время россияне использовали примерно 660 "шахидов". По контракту предусмотрено 1750 единиц. Они уже заказали новую партию, однако нужно время для их доставки и подготовки.

С ракетами тоже ощутимы проблемы. Если раньше Россия производила в год не более 200 единиц (в зависимости от типа), то сейчас, например, они могут производить 4 ракеты "Искандер" в месяц. Если говорить о Х-101, то это может быть 20-30 единиц, но все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых в России осталось очень мало

"Кинжалов" в России не так уж много

В ГУР сообщили, что в России не так уж много "Кинжалов". Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир.

"Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран.

– сообщили в ГУР.

ГУР следит за "ядерными движениями" врага

Украинская разведка заверила, что постоянно отслеживает перемещение всех носителей и следит за активными мероприятиями, которые может проводить 12 Главное управление министерства обороны России, отвечающее за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.

Это процесс непростой, но у нас есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились, начиная с 2014 года. То есть, мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно контролирует именно ядерную составляющую вооруженных сил России,

– говорится в сообщении.

От чего зависит успех России на фронте

В ГУР сообщили, что России понадобится около двух месяцев, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены.

Также многое будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину.