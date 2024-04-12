Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что уменьшение российского производства техники и боеприпасов принесет положительные изменения на фронте. Между тем россияне накапливают свои ракеты.

Смотрите также Россияне испытали межконтинентальную баллистическую ракету: в ряде стран видели странные объекты

Отсутствие боеприпасов

По словам Свитана, сейчас у россиян нулевые складские запасы по боеприпасам еще с осени прошлого года. Однако россияне каждые сутки способны производить 5 – 7 тысяч боеприпасов. Увеличить свое производство россияне не могут, есть вариант закупки, но это лишь 2 – 3 тысячи снарядов за сутки и не более.

Если они используют каждый день то, что производят, то боеприпасов у них на складах нет,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Что ждет технику россиян

На конец года, по мнению Свитана, если Украина будет сохранять такую же интенсивность уничтожения российской техники, а это примерно минус 100 единиц в день, то на российских складах ничего не останется. Однако Россия будет производить определенное количество техники.

Надо понимать, что даже если запасы закончились, это не означает, что они не будут производить технику,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Уменьшение ширины фронта

Количество боеприпасов и техники, которую изготавливают россияне, по словам Свитана, можно использовать для обороны или наступления на определенной территории линии фронта. Если Россия может сейчас оборонять ширину фронта в 1200 километров, то после того, как уменьшится количество техники до уровня "работы с колес" – сколько изготовили, столько использовали, у них уменьшится ширина фронта, которую они смогут контролировать.

"Это для россиян очень опасно, они это прекрасно понимают. Вот почему сейчас идут предложения о заморозке боевых действий – чтобы не выйти на нулевые складские запасы и пытаться то производство, которое есть, прорабатывать для склада, поднять его до уровня неприкосновенных запасов", – отметил полковник запаса ВСУ.

Ситуация с ракетами

Россия практически вышла на нулевые склады, несмотря на то, что в 2023 году по ракетам были неприкосновенные запасы. Россияне оттуда начали "доставать" ракеты для выполнения боевых задач.

Осенью россияне прекратили масштабные атаки и полгода накапливали ракеты до уровня примерно 1000 единиц. После того как они их накопили, продолжили масштабные действия,

– добавил Свитан.

Россия за месяц производит примерно 120 ракет. Это означает, что на три массовые атаки по Украине, россияне могут использовать по 40 ракет.

"Россиянам нужен был полугодовой перерыв, чтобы накопить ракеты, технику и не "выскочить" на проблему 2025 года, когда у них не будет ни техники, ни боеприпасов", – прокомментировал полковник запаса ВСУ.

Россия: последние новости