Запуск межконтинентальной баллистической ракеты видели в других странах

В России странные объекты видели жители Астрахани, Волгограда, Оренбурга, Дагестана, то есть южных регионов. Они назвали увиденное чем-то непонятным. И в самом деле, довольно сложно описать следы в небе. Их можно сравнить с силуэтом змеи, которая раскрыла капюшон.

Россияне видели странные объекты в небе: смотрите видео

Впоследствии похожие следы увидели и в ряде других стран. Речь о Грузии, Иране, Ираке и Израиле. Только там зафиксировали объект уже с другого ракурса – он похож на комету.

Россия запустила межконтинентальную ракету, это видели в других странах мира: смотрите видео

Впоследствии минобороны государства-агрессора признало: действительно состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ее запустили с полигона Капустин Яр в Астрахани. Как утверждают в ведомстве, испытания прошли успешно и свидетельствуют о "высокой надежности российских ракет".